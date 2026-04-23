日本強震蔡英文用全日文「地圖喊話」 311受災戶感動回應

日本青森縣近日發生規模7.7強震，前總統蔡英文昨在社群用全日文發文慰問日本民眾，發文還搭上最新的「地圖喊話」方式，結果引來自稱曾是311受災戶的日本人感動留言，在發文底下也可看到有日本網友同樣用「地圖喊話」感謝小英。（資料照、本報合成）

日本青森縣近日發生規模7.7強震，前總統蔡英文昨在社群用全日文發文慰問日本民眾，發文還搭上最新的「地圖喊話」方式，結果引來自稱曾是311受災戶的日本人感動留言，在發文底下也可看到有日本網友同樣用「地圖喊話」感謝小英，這段溫馨又有趣的互動再度引發網路熱議。

蔡英文在Threads上用全日文PO文，內文提到「這次地震讓我們台灣人回想起東日本大地震。過去幾天，全台灣民眾都牽掛著在日本的親朋好友，並盡力尋找幫助的途徑」、「同甘共苦、在困難時期互相扶持，正是台灣與日本之間的連結。台灣永遠與你們同在。我們現在在這裡，將來也會一直在這裡。我們台灣人民為所有在日本的人們祈禱平安」。

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在發文底下日本網友以中文留言回應：「有的，小英阿姨好，我們是311的受災戶，雖然有些家人罹難了房子也沒了，那時候真的受到台灣很大很大的幫助～但總總原因我跟媽媽，來到了台灣生活，現在台灣是我們的家了，謝謝當時台灣對我們311的救命之恩，我們不會忘記這份恩情的。我們家到現在還是報答著台灣，謝謝一直幫助我們的國家，也希望所有台灣人民都平平安安的！」

也有另一名日本人也用中文留言表示「作為一名日本國民，對於台灣在東日本大震災時所提供的巨大援助，致上最誠摯的感謝。台灣是在日本遇到困難時，總是第一時間伸出援手、充滿人情與義氣的優秀夥伴」、「從我小時候開始，就常常從身邊的大人那裡聽到關於台灣人情與義氣的故事。不論走到日本的哪個地方，大家都同樣對台灣心懷感激。換句話說，這可以說是日本人的共同心聲。當台灣遇到困難時，日本也一定會隨時前去支援。再次致上由衷的感謝」。

也有網友轉貼，在其他社群底下也有網友用日文留言「蔡英文女士，非常感謝您的關心。因為我們兩國都是地震頻繁的國家，讓我們彼此扶持、共同合作，將兩國國民遭受的損害降到最低。我在貴國（台灣）有不少朋友，若能持續維持這份良善的關係，對我來說就是最幸福的事了」。

由於近日在社群上，也有一些網友會使用「地圖喊話」，該方式為在發文時會使用顯示所在地點的地圖當作底圖，並寫下想對對方說的話，對於蔡英文再次跟上最新潮流，網友也紛紛直呼「地圖喊話這個梗這兩天才出現，小英總統也學太快了吧！！！」、「您真的網活100分」、「小英又跟上了！」、「小英也太活網了吧！連地圖喊話這招也會！」、「蔡日文發文8分鐘收穫4k讚！」在發文底下也可看到有日本網友同樣用「地圖喊話」感謝蔡英文，甚至有人運用台語諧音寫下「我超級『甲意』你」，讓台灣網友大讚「好厲害這甚至是台語」。

日本青森縣近日發生規模7.7強震，前總統蔡英文昨在社群用全日文發文慰問日本民眾，發文還搭上最新的「地圖喊話」方式，在發文底下也可看到有日本網友同樣用「地圖喊話」感謝小英（見圖）。（圖擷自「tsai_ingwen」threads）

日本青森縣近日發生規模7.7強震，前總統蔡英文昨在社群用全日文發文慰問日本民眾，發文還搭上最新的「地圖喊話」方式，在發文底下也可看到有日本網友同樣用「地圖喊話」感謝小英（見圖）。（圖擷自「tsai_ingwen」threads）

日本青森縣近日發生規模7.7強震，前總統蔡英文昨在社群用全日文發文慰問日本民眾，在發文底下也可看到有日本網友同樣用「地圖喊話」感謝小英，甚至運用台語諧音寫下「我超級『甲意』你」。（見圖）。

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