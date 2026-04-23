中國打壓總統出訪、鄭麗文喊「先檢討自己」 黃帝穎：舔中內鬼現形

鄭麗文22日批評民進黨外交一路挫敗，並說：「有時我們要先檢討自己，而非總是檢討別人。」律師黃帝穎對此直言：「鄭麗文不演了，舔中內鬼現形。」（資料照）

總統賴清德出訪史瓦帝尼行程遭到中國打壓，日前宣布暫緩出訪，國民黨主席鄭麗文22日在中常會中批評民進黨外交一路挫敗，並說：「有時我們要先檢討自己，而非總是檢討別人。」律師黃帝穎對此直言：「鄭麗文不演了，舔中內鬼現形。」

黃帝穎指出，中國蠻橫阻擋台灣外交出訪，但鄭麗文竟然嗆賴清德：「應該要檢討自己，而不是總是檢討別人！請問賴總統、請問民進黨，世界上有哪一個國家支持台獨？都是堅守一個中國政策。」黃帝穎表示，鄭麗文竟然拿「一個中國」為加害人中國打壓台灣找藉口，全力檢討被害人台灣，擺明是非不分，不僅背叛台灣，更是荒謬至極。

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黃帝穎提到，立法院外交及國防委員會國民黨立委通過了民進黨立委提出的譴責中國案，強烈譴責中國脅迫第三國撤銷飛航相關許可的粗暴行徑，不分朝野譴責中國蠻橫打壓台灣外交。黃帝穎認為，明辨是非、維護台灣利益的朝野立委通過譴責中國案，可說是狠狠打臉了鄭麗文的紅統極端路線。

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