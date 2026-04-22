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    首頁 > 政治

    9萬噸營建廢棄物偷倒國有地含戴奧辛 回復須10億元犯嫌全買單

    2026/04/22 23:33 記者陳建志／台中報導
    台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，將廢棄物掩埋在國有土地，專案小組進行開挖。（圖由中檢提供）

    台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，將廢棄物掩埋在國有土地，專案小組進行開挖。（圖由中檢提供）

    台中地檢署近年陸續破獲四大環保犯罪獵地集團，專門尋找偏僻的國有土地或河川地隨意棄置廢棄物，除營建廢棄物、廢塑膠混合物，甚至還含有戴奧辛成分的廢棄物，棄置重量超過9萬噸，回復原狀費用初估高達10億，將由涉案業者和犯罪集團成員負責回復原狀，其中台中龍井、西屯和南投濁水溪南岸都已恢復原狀。

    中檢指出，2023年9月開始推動的「淨土專案2.0」，查獲的廢棄物種類包括營建廢棄物、廢塑膠混合物、金屬廢料混合物等事業廢棄物，甚至採檢出含有俗稱「世紀之毒」的戴奧辛成分。初估總棄置體積至少15萬7438立方公尺、重量達9萬4463噸，回復原狀費用高達10億餘元。

    其中南投縣竹山鎮、名間鄉交界「濁水溪南岸」遭丟棄的廢棄物，開挖後發現掩埋的廢棄物內有燃燒過後的塑膠物，檢出戴奧辛含量超標，屬有害事業廢棄物，因嚴重危害環境，第一時間就要求清除恢復原狀。

    另外，台中龍井區鷺山段一處土地，也遭棄置回填含戴奧辛的有害集塵灰，在環保局全程錄影、押車監控下，業主已在2024年4月3日完成清理作業，水質檢測均符合標準。

    至於，台中大雅區國防部所有的軍方土地，也遭棄土集團棄置營建廢棄物，至今則尚未完成清除，台中地檢署表示，尚未復原的地點，目前由地主、主管機關召開回復原狀聯繫會議，持續要求違法業者復原。

    台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，囂張將廢土棄置在軍事用地上。（圖由中檢提供）

    台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，囂張將廢土棄置在軍事用地上。（圖由中檢提供）

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