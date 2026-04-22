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    首頁 > 政治

    中國稱世界不存在「中華民國總統」 尹乃菁：當然在

    2026/04/22 23:24 記者劉宛琳／台北報導
    中國外交部今表示，世界不存在中華民國的總統。國民黨文傳會主委尹乃菁說，中華民國的總統當然在，兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」。（記者羅沛德攝）

    中國外交部今表示，世界不存在中華民國的總統。國民黨文傳會主委尹乃菁說，中華民國的總統當然在，兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」。（記者羅沛德攝）

    中國外交部今表示，世界不存在中華民國的總統，一個中國原則是人心所向。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，中華民國的總統當然在，兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」。

    尹乃菁表示，在前總統馬英九任內，因為雙方有「九二共識」作為互信的政治基礎，我們是「主權互不承認、治權互不否認」。中華民國的總統當然在，到目前為止，中華民國有12個邦交國。

    尹乃菁指出，如果民進黨政府願意回到1992年兩岸政府授權的白手套，海基會、海協會所達成各自以口頭聲明一個中國原則的九二共識，在國內我們就可以減少很多的力氣了。

    尹乃菁強調，政黨可以輪替，但政府之間，不管是中華民國政府跟其他國家的政府所達成的協議，或是兩岸政府之間白手套機構所達成的共同政治基礎，不能夠因為政黨的輪替就不承認了。

    尹乃菁說，民進黨政府也可以拋掉他們意識形態的束縛，只要廢棄台獨黨綱，回到九二共識，國民黨、民進黨跟其他的政黨，都可以在我們各自所關注福國利民的民生的策上，來比政績、比誰的政策對民眾更有利，台灣就可以向前走。

    尹乃菁呼籲，民進黨政府不要再陷入抗中意識形態的束縛，廢棄台獨黨綱、回到九二共識。

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