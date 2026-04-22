中國阻撓賴清德出訪 何欣純：台灣穩穩走、不會因壓力退縮

民進黨台中市長參選人何欣純表示，賴清德總統出訪受阻，不只是外交問題，更顯見中國對台壓迫的步步逼近。（何欣純立委提供）

總統賴清德原定今天率團前往友邦史瓦帝尼王國，展開「台史同慶 攜手共榮」之旅，卻因中國的打壓取消。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天表示，這不僅是外交問題，更顯見中國對台壓迫的步步逼近，台灣要站穩立場，守住主權與民主，持續與國際社會合作，強調不會因為壓力而退縮，該走的路，我們會穩穩走下去。

賴清德總統原定今天出訪友邦史瓦帝尼王國，卻因專機行經的部分國家，在中國壓力下，近日無預警臨時取消專機的飛航許可。基於國家安全、飛航安全的最高考量，賴清德接受國安團隊的建議，決定暫緩本次訪問。

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何欣純今天表示，這次賴清德總統出訪受阻，不只是外交問題，更顯見中國對台壓迫的步步逼近。

何欣純強調，國家領導人專機飛行本有既定國際慣例，中共施壓相關國家臨時撤銷許可，已經影響正常運作，也讓區域穩定出現變數。

何欣純指稱，面對這樣的情勢，台灣更需要站穩立場，守住主權與民主，持續與國際社會合作。我們不會因為壓力而退縮，該走的路，我們會穩穩走下去。

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