台聯推何苡睿參選嘉義市議員 主打新政治女力

台聯黨推派何苡睿參選嘉義市東區市議員。（台聯黨提供）

台聯黨今天召開中執會，黨主席由周倪安連任，延續以右派、本土作為台聯黨的理念與路線；年底地方選舉，嘉義市東區市議員推派曾在立委、議員服務處任職的何苡睿參選。何苡睿說，希望將過去地方服務及中央國會歷練的能量及所學奉獻給社會，「讓嘉義人看到我是最好的選擇」。

48歲的何苡睿出生於嘉義縣民雄鄉，國小畢業後全家搬到嘉義市定居，曾任台南市議員唐靜儀助理、新北市立委張宏陸助理及嘉義市議員王浩辦公室主任，目前就讀中正大學政治研究所。

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何苡睿說，自己是「不老也不年輕」的中生代，有熱情但不莽撞，有經歷但不傲慢，是溫柔又穩定的新政治女力，曾因工作關係北漂，累積實力，如今回到家鄉貢獻一己之力。

周倪安說，台聯黨的精神不會消失，「因為我們的根，來自李登輝總統」，她說，李總統留給台灣的不只是民主制度，更是一種對母親台灣的堅持、「做自己主人」的信念，而台聯黨的使命就是在新時代延續這樣的精神。

周倪安說，台聯要成為台灣第一個本土的右派政黨，主張「台灣優先」，堅守本土、堅定反共，同時以民生為本、以責任為先；將協助各地參選人讓選民看到台聯、聽到台聯，共同壯大「台灣優先」的力量，成為選民的後盾。

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