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    首頁 > 政治

    莊競程起手式曬與小英合照 邀「登山系網紅」挑戰新竹山岳

    2026/04/22 22:50 記者洪美秀／新竹報導
    民進黨新竹市長參選人莊競程的選戰起手式，曬「登山系網紅」小英前總統的照片，小英總統也期勉莊競程打場有格調的選戰。（取自莊競程臉書粉專）

    民進黨新竹市長參選人莊競程的選戰起手式，曬「登山系網紅」小英前總統的照片，小英總統也期勉莊競程打場有格調的選戰。（取自莊競程臉書粉專）

    民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召後，近期已在竹市基層走動，除直搗高虹安本命區的關埔地區和竹科家庭互動，今天更曬出與「登山系網紅」前總統蔡英文的照片，做為投入選戰的起手式。他說，會把小英總統交代的「選舉不只是競爭，更是一場對城市未來的承諾」銘記在心。

    莊競程今天在臉書曬出與小英前總統的合照，並提到「在這個午後的請益，小英總統開頭就問了我一個問題：要怎麼告訴市民朋友，你的專業與優勢，能為這座城市帶來什麼樣新的未來？」他也回應「專業、勤懇，有行動力」，是他從政6年來的自許。他說，會用最踏實的方式，讓市民認識他、了解他。

    莊競程表示，小英總統也沒忘記「有志者是競程」，期許他用醫工專業的背景，為這座蓬勃發展的城市帶來改變，給市民一個更好的未來；更叮嚀他要打一場有格調的選戰，這不只是對候選人的要求，更是對一座城市的尊重。

    莊競程也說，他沒忘記向「登山系網紅」提出邀請，要請小英總統來新竹的山岳，一起來挑戰走走。

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