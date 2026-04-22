故意的？黃國昌金釵當眾酸阿北「關土城」 柯文哲表情網噴笑

阿北露出超尷尬的表情。（圖翻攝自黃國昌YT）

民眾黨前主席柯文哲今天（22日）陪同要選新北市長的黃國昌和幾名自家議員參選人到板橋湳雅夜市掃街拜票，「國昌四大金釵」之一的林子宇竟當眾開柯文哲先前被羈押的玩笑，柯文哲當場露出尷尬到極點的表情，引發網友熱議。

柯文哲一行人晚上到湳雅夜市拜票，經過一個糖葫蘆攤時，攤位正在播放前陣子在網上爆紅的洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》（마라탕후루），要選新北第五選區（板橋區）市議員的林子宇突然問阿北有沒有聽過這首歌？柯文哲仔細聽但沒聽出來，愣在原地。

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林子宇見狀竟說：「好，看起來沒有，因為那時候你還在土城！」邊說還露出嘲諷的表情，阿北一聽，轉頭對著鏡頭露出超尷尬的苦笑。

網友看到這一幕笑翻，「原來是自己人嗎，怎麼比我們還酸」、「是不是黃國昌要她講的」、「這位不是我們國蔥老師的四大金釵嗎，是不是故意要給阿北難看？」、「沒大沒小，連主子都敢戲弄」、「我們對阿伯是不是太過仁慈了」、「8+9妹好大膽」、「他是黃主席的人不意外，敵人永遠都在本能寺」、「太妹發功了，這波我挺林子宇」。

《麻辣糖葫蘆》為南韓年僅10多歲的網紅「徐Eve」（서이브）於2024年4月推出的歌曲，因為洗腦的歌詞「糖糖、葫蘆、葫蘆」（탕탕 후루후루），在各大社群平台迅速竄紅。不過柯文哲是在2024年9月才首次遭羈押。

阿北露出超尷尬的表情。（圖翻攝自黃國昌YT）

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