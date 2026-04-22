接見美智庫CSIS訪團 韓國瑜：將助立院審議國防特別條例

立法院長韓國瑜接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團一行。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今日下午接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團一行，他特別強調，國家安全是全體立法委員不分黨派共同關心、重視的議題，將協助各黨凝聚共識，並發揮立法院職責，回應民眾普遍對相關預算能否被妥善運用的疑慮，推動審議國防特別預算條例。

立法院晚間發布新聞稿指出，韓國瑜下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委王定宇、民眾黨立委王安祥等人陪同下，接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團一行5人。雙方隨後就經濟、金融、社會韌性、台灣整體發展等議題廣泛交換意見，氣氛坦誠友好，會晤歷時約60分鐘。

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韓院長致詞時特別強調，國家安全是全體立法委員不分黨派共同關心、重視的議題，將協助各黨凝聚共識，並發揮立法院職責，回應民眾普遍對相關預算能否被妥善運用的疑慮，推動審議國防特別預算條例。

訪賓車維德博士（Dr. Victor Cha）指出，此行深刻瞭解立法院在我國憲政體制中所扮演之重要角色與影響力，並肯定台灣民主制度之多元與包容，同時亦盼能進一步瞭解我國國防預算的審議進程，以及各主要政黨的立場與看法。

陳永康也說，儘管各政黨立場不同，但均支持國防預算。他強調，未來趨勢將以無人載具與自主系統為主，台灣除應強化裝備採購外，亦須同步強化專業人員培訓，並重視指揮系統、通訊韌性及整體作戰整合能力。此外，人工智慧（AI）相關教育與制度建構亦應同步推進。

王定宇也感謝訪團關心我國防安全，他表示，台灣應肩負起自身的安全責任，隨著中國威脅日益增加，立法院不論黨派皆應支持國防預算。他並說明今（115）年度預算及國防特別條例的審議進度，強調各政黨雖有不同立場，仍將本於職責完成相關立法程序，並期盼訪團返美後持續發揮影響力，支持台灣的國防安全。

王安祥說明台灣民眾黨對國防預算的一貫立場，強調支持各項維護國家安全的必要措施。他並表示，期盼在韓國瑜的主持下，軍購特別條例第二次黨團協商能順利推進，凝聚朝野共識，促進後續審議進程，並持續深化台美在軍事合作與產業鏈等面向的交流。

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