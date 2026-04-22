蘆社大橋是「社子島開發配套」 陳怡潔：蔣市府應提計畫評估

國民黨籍新北市長參選人李四川日前喊出，將興建往來台北市士林區社子島與新北市蘆洲區的「蘆社大橋」，搭配已核定的北投士林科技園區（見圖）至社子島的聯外橋樑，把新北市民送到輝達門口。（資料照）

國民黨籍新北市長參選人李四川日前喊出，如果當選新北市長，將興建往來台北市士林區社子島與新北市蘆洲區的「蘆社大橋」，搭配已核定的北投士林科技園區至社子島的聯外橋樑，把新北市民送到輝達門口。無黨籍台北市議員北投、士林參選人陳怡潔說，蘆社大橋是附屬於社子島開發的交通配套之一，市長蔣萬安如果重視社子地方的交通發展，應利用市長連任前提出可行性預算計畫及細部評估。

陳怡潔表示，蘆社大橋不應憑空出現，只有選舉年才被提出來討論，其實它是附屬於社子島開發的交通配套之一，但從來沒有列入市府重大交通建設藍圖中。

請繼續往下閱讀...

她指出，蔣市府如果重視社子地方的交通發展，應利用市長連任前提出可行性預算計畫及細部評估，尤其北士科的發展既然是蔣市長的重要政績，如何紓解北士科區段的交通瓶頸也必須一併提出。

蔣萬安今說，相關單位正在進行相關規劃作業，未來會朝興建蘆社大橋方向前進。北市府補充，蘆社大橋將是新莊、泰山、五股、蘆洲、三重進入北士科的重要通道，蔣上任後，即與李四川、捷運局、地政局等相關局處積極推動，雙北已多次開會交換意見，現正由新北市進行可行性評估與規劃，台北市主責北市端的用地取得，未來經社子島串聯至北士科，共同務實推動雙北交通建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法