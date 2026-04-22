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    首頁 > 政治

    抹黑防疫遭反噬！李德維告發不成判賠 吳思瑤：造謠者須付出代價

    2026/04/22 20:40 記者楊心慧／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    國民黨前立委李德維告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩不成，卻被2人反告各求償200萬元，二審判賠各60萬元；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，此案具警示意義，造謠抹黑須付出代價，這不只是個人問題，更關係到政府的信譽與社會信任，對於惡意抹黑，應採取法律行動，司法終究會還原事實。

    吳思瑤指出，當時疫情期間，前衛福部長陳時中帶領防疫團隊對抗疫情，並在2022年從防疫英雄到參選台北市長，沒想到在野黨聯手以大量抹黑、造謠進行攻擊；一方面是為了打擊執政黨，把防疫成果鬥臭，另一方面，因為陳時中成為台北市長候選人，也被轉化為選舉操作的烏賊戰。

    吳思瑤說，當時國民黨陣營全面從疫情與疫苗議題切入，鋪天蓋地進行抹黑與攻擊，確實在選舉期間對陳時中造成一定程度的傷害，達到選舉目的，如今回頭看，這些為了選舉操作的抹黑與造謠，已開始承受後果，李德維的案子就是其中之一，最終需負賠償責任，司法終究會還原事實。

    吳思瑤認為，此案不只是個案，而是一種警示，造謠與抹黑不應如此廉價，不能在選舉期間用不實指控打擊對手卻不需付出代價，未來若再以類似方式操作，應透過法律途徑追究責任。

    她強調，名譽不只是個人問題，更關係到政府的信譽與社會信任，對於惡意抹黑，應採取法律行動，而不是視為單純政治攻防，現在透過一件件的司法判斷，逐漸讓社會看到結果，讓造謠者付出應有的代價，這不只是對過去的檢驗，也是對未來的提醒，別再讓抹黑變得廉價，造謠者必須付出代價。

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