秀紅綠燈倒數秒數！中國「高德地圖」登台 恐陷國安隱憂

數位發展部長林宜敬（右）表示，高德地圖一旦確認有國安疑慮，會先要求公部門禁止使用。（記者黃宜靜攝）

來自中國的高德地圖在台灣上線，功能引起熱議，其中該軟體有「紅綠燈倒數計時」，立委質疑有國安疑慮；對此，數位發展部長林宜敬回應，紅綠燈倒數功能並非台灣官方串接，而是透過使用者大數據推估，一旦確認有國安疑慮，首先會先要求公部門禁止使用，並勸導民眾勿使用。

數發部：不排除公部門禁用

民進黨立委徐富癸質詢時表示，中國高德地圖能精準精算紅綠燈倒數計時、車道資訊，這也代表對於國人的行蹤、社交軌跡，有嚴密監控；對此，林宜敬回應，這件事情數發部十分關注、並分析，高德所使用的台灣資訊並非直接在台蒐集，而是與荷蘭一間公司購買。

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林宜敬續指，該紅綠燈倒數計時功能並非串接交通部、地方政府的資料庫，而是利用使用者在紅綠燈在等待的狀況去推估，因此該功能只是在宣傳手法，只有在交通繁忙、多人使用的情況下才能推估。

林宜敬說，較嚴重的事情主要是依照中國情報法的規定，中國境內的組織、人民都有責任，並支持配合中國政府情報工作，也就是民眾上傳的個資，若中國政府有需要可直接調取，而非像台灣一樣有受個資法保護。

林宜敬強調，數發部資安署目前已針對該軟體進行檢測，一旦確認有這些狀況，首先會先要求公部門禁止使用，同時也會勸導民眾別使用，「因為這個資安風險非常大」。

徐富癸接著問，數發部是否有掌握到該軟體的是不是可以回傳到中國伺服器，對此，林宜敬直言，是的，很多個資都會傳回中國，因此也有與陸委會、國安單位等討論相關問題。

林宜敬表示，目前主要使用者為往來台灣中國的台商，目前使用人數不是很多，會透過勸導等方式降低使用量，不會直接防止封阻。

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