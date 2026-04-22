軍購條例明協商 民眾黨團間接證實：藍白共識「8000多億」

立法院明將協商行政院1.25兆國防特別條例草案。圖為立法院長韓國瑜本月中主持黨團協商。（資料照）

立法院明將協商行政院1.25兆國防特別條例草案。面對執政黨喊話支持政院版案，外界關注藍白協商立場；而民眾黨主席黃國昌稍早受訪稱，民眾黨、國民黨基於國防部所揭軍售金額，上限可至「8000多億」，並稱是「藍白一致的方向」。據了解，民眾黨團間接證實此事，但強調一切尚在動態調整中，最終仍待協商結果而定。

媒體報導，黃國昌今接受專訪指出，民眾黨針對軍購的立場是，條例草案可以先過，至於軍購金額，若依國防部私下透露的第二批軍購金額，並與第一批金額加總，「大概可以上調至8000多億元」。但黃強調，他要求國防部要等到美國公布要賣什麼，才開始編預算；至於「商購」，黃仍堅持放回一般年度預算去編列。

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黃另透露，民眾黨團政府總召陳清龍、外交國防立委王安祥有跟國民黨團對接，雖然細節尚未百分百確定，但「了解到他們的立場也差不多」，金額範圍上也「差不了多少」。

針對黃國昌講法，陳清龍回應，民眾黨版的草案就是4000億，但保留美方公布軍售並提供發價書後的向上調整空間，他重申，「國民黨就是3800+N嘛，我們是4000億，但只要美方後續軍售有公告具體項目，且提供發價書，我們就把它加進去」。

王安祥對此則表示，相關協商細節都還在進行動態討論與調整，不過，對美軍購的項目放入軍購條文中，是民眾黨一直以來的立場。

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