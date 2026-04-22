綠北市松信選區保守提名 現任議員喊聯合配票4席全上

許淑華。（資料照）

台北市議員第三選區（松山、信義）應選九席，本屆當選四席的民進黨此次採保守提名四人，分別是現任議員許淑華、洪健益、張文潔，以及新人郭凡。許淑華受訪說，此次民進黨基本上都採保守提名，她認為在此前提下應該採聯合競選（聯合配票）方式會比較適合，就等五月台北市黨部主委改選後與各選區溝通。郭凡說，初選階段他主要以陸戰方式增加曝光度，在大選階段會加強空戰議題，競選方式就看黨部後續如何安排，他都會配合。

許淑華受訪表示，原則上因為這次保守提名，民進黨希望台北市25席都能當選，但每個區各別狀況都不一樣，還是要依照選區議員的意願來協調競選方式，五月底北市黨部主委改選後，到時就會召集各選區參選人協調是否聯合競選；她認為各區都應該採聯合競選方式，因為此次並沒有過度提名，初步聽起來大部分議員都頗有共識，只是聯合競選的強度如何還需討論，且現代的選戰配票也不是那麼容易。

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不過，許淑華也點出，民進黨不能輕忽台北市長蔣萬安影響力，在民眾黨沒有推出市長人選的狀況下，蔣可以全力輔選藍白兩黨候選人，屆時勢必極力要擠下民進黨席次。未來民進黨母雞出線後，綠營就要配合削弱蔣萬安的外溢效益，讓蔣顧及不了民眾黨，對民進黨才是一大利多。

她也透露，近期有與有意參選台北市長的民進黨籍立委沈伯洋見面聊過，她也提醒沈，統獨議題在台北市並不吃香，如果真的宣布要參選，起手式就應該破題採較務實民生的選戰策略，她也與競選台北市黨部主委的立委吳沛憶討論過，台北這一場選戰希望定調是「非典型選戰」，盼吸納中間選民，以及擴大原本優勢的年輕人選票。

郭凡說，前陣子各界眼光比較聚焦國民黨初選，因此他節奏有比較放慢，接下來就會照之前的腳步，開始跑母親節、端午等活動，民進黨在松信有四席的空間，接下來他也會增加空戰的比例，會結合自身國際關係的專業，希望把政策聚焦在如何讓台北市變得更加國際化；至於大選階段的競選策略，會配合黨部的安排。

洪健益。（資料照）

張文潔。（取自張文潔臉書）

郭凡（左）。（資料照）

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