高雄機場新航廈建設中 「廉政平台」強化跨域溝通

針對高雄機場新航廈第一期工程，公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表今日召開廉政平台聯繫會議。（圖由民航局提供）

高雄機場新航廈第一期建設計畫已於去年5月動工；交通部民用航空局表示，公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表今天實地採訪執行中的高雄機場新航廈第一期工程，並召開廉政平台聯繫會議，希望透過跨域溝通，落實行政透明，排除重大工程採購風險。

民航局表示，高雄機場新航廈工程是民航局近年規模最大的機場建設，第一期建設計畫已於去年5月動工，包括東側立體停車場與A滑行道北移工程等，目前均執行中。今天的廉政平台聯繫會議由民航局副局長方志文主持，邀請公、私部門共同參與，會後並進行工地實地參訪，讓與會人員充分了解與體驗重大公共建設進程與成果。

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針對最近頗受關注的剩餘土石方處理，交通部政風處副處長許碩茱特別提醒，重大公共工程的營建剩餘土石方處理，通常涉及龐大利益，往往是工程興辦風險來源，隨著該計畫工程持續產生土方，於暫時擱置期間，工程主辦機關與承辦廠商應落實環境防護措施，並藉由運輸車輛裝設GPS定位、加強稽核等措施，以強化防塵管理與土石方流向。

方志文表示，廉政平台主要目的是透過公私協力與跨域合作，建立公開透明的溝通管道，並邀請廉政、檢調及專家學者共同參與，將工程施工過程中的干擾降至最低。會議除針對專案計畫緣由、建設時程、招標情形及施工管理等風險控管事項進行交流外，並聚焦討論「剩餘土石方處理情形」及「站前交通宣導措施」2項重要課題。

會中，行政院公共工程委員會處長林耀淦首先對民航局辦理採購廉政平台給予高度肯定，並指出針對目前全台工程人員流動以及缺額情形日益嚴重現況，透過重大工程的定期聯繫會報，促使工程人員在提升專業以外，勇於任事，達成採購目的與效益，確保計畫執行順遂。

公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表今日實地採訪執行中的高雄機場新航廈第一期工程。（圖由民航局提供）

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