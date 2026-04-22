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    首頁 > 政治

    同為基層人員出身 李四川：當勞工最可靠後盾

    2026/04/22 18:19 記者翁聿煌／新北報導
    李四川（右）參加新北市產業總工會會員代表大會，爭取基層勞工支持。（李四川競辦提供）

    李四川（右）參加新北市產業總工會會員代表大會，爭取基層勞工支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川，今赴新北市產業總工會會員代表大會、新店明聖宮參拜。李四川表示，他是第一線工程人員出身，與所有勞工朋友一樣出身基層，因此始終理解勞工的辛勞與需求，當選後會持續堅定地與勞工朋友站在同一陣線，打造更安全、友善的職場環境，守護勞工權益，當勞工朋友最可靠的後盾。

    李四川表示，如果沒有廣大勞工朋友的辛勤付出，整個城市將難以正常運作，無論是基礎建設、交通運輸，還是各行各業的日常運行，都仰賴每一位勞工的努力與投入；少了大家，不僅政府施政難以推展，城市運作也將面臨停擺。

    李四川表示，他是做工程出身的人，累積了40年的工程經驗，雖然長期在政府機關服務，但一路走來，其實都是與工地上的勞工朋友並肩作業、共同打拚，正因為有這樣的經歷，他始終理解勞工的辛勞與需求，當選後一定全力以赴，成為勞工朋友最堅強、最可靠的後盾。

    隨後，李四川出席新店明聖宮仙祖壽誕暨建廟50週年慶典，向仙祖祝壽致敬，祈願新北市民平安、風調雨順。新店市前市長陳忠作也全程陪同。

    陳忠作致詞表示，李四川是新北最好的老朋友，過去在新北市、台北市、高雄市擔任副市長，工程、行政經驗相當豐富，更成功將輝達留在台北，創造雙北共同的紅利，相當不容易，李四川表示，當選後將持續深入地方基層、整合社會資源，以腳踏實地的工程精神，守護新北每一位市民。

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