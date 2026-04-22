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    首頁 > 政治

    沈伯洋被酸連鄰里長都沒當過 林亮君：柯文哲也沒有

    2026/04/22 17:53 記者董冠怡／台北報導
    台北市議會民進黨團幹事長林亮君。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民進黨團幹事長林亮君。（記者董冠怡攝）

    台北市長選舉年底登場，民進黨籍立法委員沈伯洋被視為黨內潛在提名人選，現任市長蔣萬安今（22）日拜會市議會民進黨團後受訪時，被問到沈最近以打籃球、去兒童樂園，部分認為是在「改人設」，還有「多邊形戰士」的說法，但也有人質疑其連里、鄰長都沒當過。蔣僅說持續專注市政，為市民爭取最大福祉。民進黨團幹事長林亮君回應，前市長柯文哲也沒有當過鄰、里長；應從多面向去看提出的人選是否適合台北市，這才是最重要的。

    蔣萬安表示，持續專注市政，就像今到議會來跟民進黨團說明這個會期的重大議案、法案，希望能夠尋求議會支持，議員也提出多項建設性意見，會積極往前推進，共同為市民爭取最大福祉。

    林亮君說，沈伯洋沒有「改人設」的問題，之前他在立法院與學術方面，較常看到他談論紅色滲透、全民防衛等議題，這是他的專業，現在所表現的這些，就是他的日常生活。至於沒有選過鄰、里長的部分，要擔任首都市長或參選首長，都有很多條件、背景、專長的考量，「過去柯文哲市長也沒有當過鄰、里長，他也是選了台北市長」。

    她補充，大家對於市長的期待，應該是多面向來看，這樣的人選是否適合台北市，以及他對台北市有無切合市民對於城市的想像，才是最重要的。

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