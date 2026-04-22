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    首頁 > 政治

    童子瑋突擊視察明德國中營養午餐 家長籲重視食安

    2026/04/22 19:26 記者盧賢秀／基隆報導
    議長童子瑋（右）今天再度臨時視察明德國中營養午餐。（童子瑋辦公室提供）

    議長童子瑋（右）今天再度臨時視察明德國中營養午餐。（童子瑋辦公室提供）

    基隆市議長童子瑋陸續視察碇內與仁愛國小的營養午餐，引發藍綠不同聲浪，他今天再到明德國中視察營養午餐的菜色和分量，還有學生要拿西米露跟他「乾杯」。童子瑋說，家長很重視食安問題，除了在食材的選擇上要仔細，也希望盡可能使用原型食物、避免油炸，讓學生吃到高品質、更美味用心的餐點。市府則表示不回應。

    童子瑋接連到碇內和仁愛國小視察學校營養午餐，碇內國小是自有廚房供餐，仁愛國小是團膳，藍營認為學校應維持行政中立，綠營認為議長到校園視察合情合理。童子瑋今天繼續到明德國中視察營養午餐。

    童子瑋說，他今天臨時到明德國中考察國中的營養午餐，是採用2家團膳業者輪流的方式來供餐，促成良性競爭，也可以讓同學增加餐食的多樣性，他今天來看看學生的菜色和食物分量夠不夠。

    童子瑋說，明德國中的營養午餐有4樣菜，還有西米露，還有學生說要拿西米露跟他「乾杯」，讓他感覺很親切。他也問小朋友有沒有什麼好建議，今天得到很多收穫，帶回去作為未來的檢討改善。

    童子瑋今天遇到家長會長高嘉宏與副會長等人，家長反映最重視的就是食安問題，食材的選擇上要非常仔細，建議盡可能使用原型食材、避免油炸。

    今天（4月22日）也是世界地球日，童子瑋特地檢查學校使用環保餐具的狀況，希望學校發揮惜食精神，很多家長擔心免費政策後衍生的浪費問題，他期望以更高品質、更美味用心的餐點，讓每位小朋友都能珍惜食物、健康長大。

    議長童子瑋（右二）巧遇明德國中家長會長高嘉宏與副會長等人，討論營養午餐建議。（童子瑋辦公室提供）

    議長童子瑋（右二）巧遇明德國中家長會長高嘉宏與副會長等人，討論營養午餐建議。（童子瑋辦公室提供）

    明德國中今天營養午餐的菜色。（童子瑋辦公室提供）

    明德國中今天營養午餐的菜色。（童子瑋辦公室提供）

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