李四川：興建蘆社大橋 連結北士科到土城科技交通網

國民黨新北市長參選人李四川，主張興建蘆社大橋連結北士科到土城科技交通網。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川22日接受媒體人趙少康專訪指出，他在台北市副市長任內協助輝達在台北市北士科設廠，就想到要蓋蘆社大橋，他指出，輝達在台北設廠，預計可提供一萬個工作機會，其中應該有7千個是新北市民，因此他希望北士科能與新北市的土城科技園區連成一線，透過北士科到社子島、社子島到蘆洲，到板橋、土城，與鴻海等科技業結合，從蘆洲上台64線又可以連接到新店，結合AI產業。

趙少康說，他認識李四川30多年，覺得李四川是腳踏實地的工程人才，新北市需要像李四川這樣的工程人，為新北市做更多的建設，他問李四川曾經當過新北市、高雄市和台北市的副市長，為何這樣願意出來選新北市長？

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李四川表示，他從基層公務員當到副市長，歷經過許多工程，因為過時的法令影響到工程的推動與執行，像是協助輝達設廠，總裁黃仁勳就質疑，全世界都歡迎他去設廠，為何他想要回台灣自己的故鄉設廠，卻遇到這麼多困難？李四川指出，當時北士科那塊地原本是租給新光人壽，向新壽拿回來，依法令只能轉售不能「轉租」，所以必須重新修法，交議會審議，再呈給內政部、行政院，類似過時陳舊的法令阻礙經濟發展的速度，弄的不好又怕被套上圖利罪。

趙少康問李四川，怎麼看最新的民調，他與民進黨北市長參選人蘇巧慧只差1％，李四川說，他有個綠營的朋友開玩笑說，李四川這次選舉是1對2（蘇巧慧加上蘇貞昌），而且起步比較晚，但是他最近走訪新北市29個行政區，遇到許多以前熟識的基層里長，都很肯定他以往的政績，未來他也會按步就班，拜訪和提政見爭取大家的支持。

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