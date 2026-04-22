批賴政府淨零轉型跳票 民眾黨世界地球日提「2030燃煤歸零」

民眾黨響應地球日行動，邀請地方議員參選人說明民眾黨能源政策主張。（記者陳治程攝）

今（22）日是世界地球日，然國內的非核家園、綠能發電進度卻出現停滯，對此，民眾黨今召開「低碳未來任意門 打造淨零新世界」記者會，除響應地球日行動，也同時針對民進黨政府的非核家園、綠能轉型政策提出批評，同時主張2030年燃煤機組全面除役、務實發展屋頂光電，並要求政府應將能源政策透明化，以落實市民永續生活。

民眾黨指出，當世界各國持續追求減碳與淨零轉型，民進黨政府的能源政策卻與此背道而馳，不僅承諾綠能占比20%跳票，過去十年推動光電政策時，更屢屢造成地方農漁業的環境生態、污染衝擊，而今政府還再度讓能源政策「急轉彎」，更凸顯其失能與錯判。民眾黨呼籲，為了建構低碳永續與淨零轉型的生活，未來將以務實可行的能源政策，號召全民一起保護環境。

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基隆市中正區議員參選人林廷翰稱，從前總統蔡英文2017年宣誓，到總統賴清德今年的承諾，我國的再生能源比率仍僅佔15%，形同二次跳票，更直指鬆散的環評制度，讓光電板破壞農漁用地生態，且無法爭取國際氣候變遷績效指標評比佳績。他呼籲，政府應停止破壞式綠電開發，並務實發展屋頂型光電及真正的農電、漁電共生，才能兼顧環境保育、能源轉型。

環團出身的彰化縣議員吳韋達表示，執政黨政府長年高喊非核家園與綠能轉型，但直到現在還要重啟退役的燃煤、燃氣機組來彌補電力缺口，他批評，這樣的錯誤政策犧牲的是中部以南民眾的健康；他身為彰化縣議員，直言彰化長期承受台中火力發電廠與六輕麥寮的空屋，切切實實犧牲了呼吸權、生存權與健康權。因此，他除堅決反對燃煤、燃氣，也呼籲「空污法」修法，不讓燃煤機組無限期拖延，縮短審查及緩衝期限，目標2030年地方燃煤歸零，擺脫空污。

台中市西屯區議員參選人劉芩妤則建議，政府應推動「公正轉型」機制，在能源與淨零政策上保持公開透明，清楚說明轉型對產業與社會的衝擊與配套，避免讓中小企業與基層勞工成為轉型下的犧牲品，唯有以務實政策落實永續，才能真正提升市民生活品質。

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