李貞秀被爆要錢「金流要做好」 張育萌看戲：民眾黨真的很會演

李貞秀（圖）被江和樹爆料曾傳簡訊給台中市黨部主委陳清龍「要錢」。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，不斷爆破黨中央，台中市議員江和樹今日爆料，李貞秀曾私下傳簡訊給台中市黨部主委陳清龍「要錢」，還特別叮嚀「記得錢要乾淨、金流要做好」，讓李貞秀痛批「無恥」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，如果江和樹講的「要錢簡訊」是真的，那李貞秀以後真的法院見了。

張育萌在臉書發文表示，江和樹今天再爆料，說李貞秀竟然私下傳簡訊給陳清龍，內容就是「要錢」，還特別強調「記得錢要乾淨、金流要做好」，意思就是要「當面拿來」，不能亂匯錢。重點是，這封簡訊是在4月7日，黃國昌在密室逼宮之前，李貞秀就傳的。

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「民眾黨好恐怖 恨彼此卻演得像快樂夥伴」

張育萌指出，李貞秀事後報復性爆料，說江和樹在背後說「全黨周榆修最壞」。李貞秀隔空威脅江和樹，還直接私訊罵「你還是個人嗎？」江和樹則回她，「我還在呼吸感謝關心」。張育萌說，看到這邊，真的覺得民眾黨好恐怖；開口講的都是錢和復仇，全黨上下都恨彼此，卻演得像一群快樂夥伴。

他再指，今天一早，許忠信遞補民眾黨不分區，李貞秀想力挽狂瀾，結果完全沒發媒體，就自己跑去立法院鬧。上週五，李貞秀告的是民眾黨，用假處分想保住黨籍。昨天，她再跑去台北高等行政法院，告立法院和中選會，要撤銷立法院對她的「免職處分」。

張育萌說，他實在不懂，上週一李貞秀就被開除了，隔天她上遍兩三個節目，現場一堆律師就叫她「趕快提假處分」。她的答案都在跳針，說她不會告「柯文哲創立的民眾黨」。結果兜了一圈，又回心轉意，把民眾黨、立法院到中選會都告一遍。問題是，李貞秀一直沒搞清楚，「趕快提假處分」這六個字，最重要的不是「假處分」，而是「趕快提」。

張育萌認為，民眾黨就是在跟李貞秀賽跑。李貞秀被開除當天，民眾黨就光速發函給中選會了，李貞秀還在上節目逛大街。李貞秀聲請的「定暫時狀態假處分」，連「黨籍存在」的暫時狀態都不存在，過了快一週才提出聲請，是想要追求什麼？他大酸，「火車過站就不等人了，你在月台罵得再大聲，火車都不會回頭的，看起來李貞秀實在對台灣的法律很不熟」。

他提及，李貞秀今天跑去立法院，說是因為今天有宣誓儀式，想看能不能拜會韓國瑜，「韓國瑜你看吧，誰叫你們要護航李貞秀，現在嚐到苦果了吧。韓國瑜這麼好遇到嗎？到立法院親送文件，就有機會坐下來拜會一下韓國瑜嗎？」

張育萌說，他現在最想看到的，就是如果江和樹講的「要錢簡訊」是真的，那李貞秀以後真的法院見了。

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