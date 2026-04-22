李乾龍追蹤器案是自導自演？ 尹乃菁嗆林楚茵：這話有所本嗎？

國民黨文傳會主委尹乃菁。（記者羅沛德攝）

國民黨副主席李乾龍上週爆出座車遭裝追蹤器，現新北地檢署交由黑金組的檢察官來偵辦，對於民進黨發言人林楚茵日前質疑不報案是自導自演，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，李乾龍有保全證據，「這個事情怎麼可能是我們自導自演呢？」林楚茵有言論免責權可以想像各種各樣的劇本，但這話有所本嗎？

媒體詢問，會不會擔心接下來可能會從被害人然後轉為被告？尹乃菁說，「對不起，我不太清楚您的邏輯。為什麼我們會從被害人變成被告？我們不是被裝了追蹤器嗎？」那他（指新北檢）用黑金組來偵辦，就表示了什麼呢？她不太懂這個意思。

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而林楚茵質疑國民黨遲不報案，李乾龍被問是否被民進黨裝追蹤器時，除了連忙否認又說是很久以前的事，讓人質疑國民黨是否又「自導自演」。尹乃菁表示，林楚茵過去也是電視記者出身，現在擔任立委，因為有言論免責權，所以她可以想像各種各樣的劇本，但她不知道這個「自導自演」之說是從何而來。

尹乃菁強調，她上次就已經講過了，李乾龍是有證據保全的，李在給警方所出示的證據裡也出示了他被裝設追踪器的照片。林楚茵講這話有所本嗎？她的推論是從何而來？

媒體詢問前民眾黨主席柯文哲被噴辣椒水，遭民眾黨主席黃國昌質疑與民進黨政府有關，民進黨說國民黨要追隨民眾黨的腳步嗎？尹乃菁說，民進黨很有想像力嘛，柯文哲被噴辣椒水，在第一時間並不清楚，原來是警分局長試噴辣椒水，不小心噴灑到柯文哲的情形之下。作為一個政黨主席，黃國昌有那樣的反抗，是可以想像的。

尹乃菁說，今天如果是換民進黨的主席突然被噴了辣椒水，她相信民進黨在不知道真相的前提之下，可能也會做出一些相關的譴責等。

尹乃菁強調，這個案子跟李乾龍他車子被裝了追踪器，完全是兩回事，「這個事情怎麼可能是我們自導自演呢？」李乾龍都有做相關的證據保全，所以絕對不會發生像大家所亂傳的「自導自演」等說法。我覺得這樣的說法是有點匪夷所思的。

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