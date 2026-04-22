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    首頁 > 政治

    中國又聯合非洲這國聲稱「台灣是中國不一部分」 外交部：嚴重不實

    2026/04/22 17:04 記者黃靖媗／台北報導
    外交部今日針對中國持續透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，予以最嚴正的駁斥與譴責。（資料照）

    外交部今日針對中國持續透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，予以最嚴正的駁斥與譴責。（資料照）

    中國外交部21日發布「中華人民共和國和莫三比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明」，外交部今（22）日痛批，相關內容嚴重不實貶抑我國主權，外交部針對中國持續透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，予以最嚴正的駁斥與譴責。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。任何意圖抹黑台灣主權地位的聲明論述，皆無法改變此一事實。

    外交部再次強烈呼籲國際社會，應嚴肅正視中國長期利用經濟脅迫，以及利誘他國政府改變其主權決定的行徑，這不僅是對台灣的打壓，更是對全球民主體制與國際法治秩序的重大挑戰。

    外交部強調，我國將持續與所有理念相近的國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對何種形式的經濟脅迫與外交霸凌，中華民國台灣都會堅守既有立場，積極與世界接軌，展現國家韌性。

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