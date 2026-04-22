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    首頁 > 政治

    兩湖論壇今南投登場 陸委會：城市交流應聚焦地方治理

    2026/04/22 17:07 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會表示，兩岸城市交流應聚焦地方治理本質。（資料照）

    陸委會表示，兩岸城市交流應聚焦地方治理本質。（資料照）

    賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼遭中國打壓告吹，南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今日將在南投伊達邵登場，杭州副市長魯霞光已率團來台。中國國台辦今日預祝本屆論壇圓滿成功；陸委會表示，兩岸城市交流應聚焦地方治理本質，此一政策立場沒有改變。

    兩湖論壇2009年開辦以來，每年由南投縣和杭州市輪流舉辦，國民黨籍南投縣長許淑華2023年曾親自率團前往杭州參加，2024年則由時任杭州副市長胥偉華率隊來台，去年南投改由副縣長王瑞德代表赴中，今年輪到南投主辦。

    賴總統出訪行程遭中國打壓，南投縣政府邀請中共官員來台，許淑華今日在論壇的空檔，被媒體問到是否擔心論壇因此蒙上陰影，是否會向中方表達我方立場？許僅說會後提供新聞稿，面對中方施壓提問一律不回應。

    國台辦發言人張晗在例行記者會表示，自2009年以來，杭州市與南投縣輪流主辦「西湖·日月潭」兩湖論壇，迄今已舉辦17屆。這場論壇已成為兩地深化交流合作的重要平台，取得一系列正面成果，增進了兩地民眾民生福祉。

    兩湖論壇今日在南投舉行，陸委會表示，政府支持合於規範、對等尊嚴，不預設任何政治前提的兩岸交流，也認為兩岸城市交流應聚焦地方治理本質，此一政策立場沒有改變。

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