響應世界地球日！陳佩琪爆柯文哲為拍照搶騎「鴿子糞」U-bike

陳佩琪幫忙拍攝柯文哲騎U-bike的照片。（取自陳佩琪臉書）

今天4月22日是世界地球日，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪表示，今日下班遇到柯文哲，為宣揚愛地球理念，柯要她幫忙拍攝自己騎U-bike的照片，還騎走U-bike站當時最後一台、上面有一坨看似鴿子糞的腳踏車。

陳佩琪今日在臉書發文表示，今天中午她醫院工作下診後，就趕快回家要替柯文哲準備午餐，因對方早上出門前，還特別告知下午還有事要出門。沒想到，還沒進家門，就在信義路的U-bike站遇到柯文哲。陳佩琪說，當時看到柯文哲拿著一張悠遊卡要牽車，見到她相當高興，表示已吃過一碗大泡麵，還說今天是世界地球日，要推廣騎車環保，要她拍張他騎車的照片傳給他。

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陳佩琪表示，當下只剩下一台U-bike了，上面還有一坨看似有鴿子糞的東西，她拚命拿衛生紙擦都擦不掉，只好讓柯將就騎著。

陳佩琪還說，自己心想，柯文哲從當台大醫生時不都是在騎車上班嗎？這誰都知道啊，下市長也都常騎著去民眾黨辦公室。但最後自己還是盡責地拍了幾張傳給他。她還說，自己本來想搶先在網路上PO出，結果家裡網路壞了，「攔胡」失敗，被柯文哲自己捷足先登PO出了。

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