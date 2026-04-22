再次喊話軍購8100億 趙少康開嗆鄭麗文：要怎麼去美國？

國民黨戰鬥藍發起人趙少康。（資料照）

延宕多時的軍購特別條例本週將進行朝野協商，國民黨戰鬥藍發起人趙少康近日表態不挺黨中央以主席鄭麗文為首提出的「3800億+N」版本，認為應匡列8100億預算，兼顧台灣利益也能消除美國疑慮。今天（22日）趙少康又開嗆鄭麗文，繼續堅持3800億，「6月要怎麼去美國？」

目前立院朝野僅對條例的「名稱」達成共識，國民黨雖然提出大砍行政院版1.25兆的3800億+N版本，但內部依舊有各種聲音，有不少人喊話增加到8000億、9000億，甚至1兆，趙少康還跳出來表態應該匡列8100億預算，但先凍結4600億元的版本，宣稱這樣才能兼顧各方。

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據《三立新聞網》報導，趙少康進一步表示，原本提的3800億+N其實跟他建議的差不多，但「+N」很容易讓人誤解，更何況國民黨丟出的版本沒有「N」這個字，只有3800億這個數字，跟民進黨、民眾黨比數字就是比較小，那為何不乾脆讓數字好看一點，讓美方看到整體數字8100億看得開心，但實際能動支的就3500億，其他的錢等美國發價書來再解凍。

趙少康直言，他實在不知道黨中央丟出3800億這個數字到底是什麼意思，他知道有個別藍委反對，但不願意公開表示意見，而且年底要選舉了，搞一個跟原本意思差不多，綠白陣營還有老美都能接受的不是很好嗎？「這樣堅持3800億，我問你6月時鄭麗文怎麼去美國！」趙少康還說，鄭麗文不要屆時去美國搞得灰頭土臉，對國民黨還有年底大選都不好。

不過戰規司長黃文啓20日已表示，趙少康主張的數字「我們可能還是會很難接受」。

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