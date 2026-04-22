蔡其昌火大！ 中國打壓台灣外交 4/24立院再提案譴責

立法院民進黨團總召蔡其昌。（資料照）

總統賴清德因中國施壓而暫緩出訪史瓦帝尼，因此今天（22日）仍親自主持民進黨中執會。立法院民進黨團總召蔡其昌席間直指，今天本來是由他代理中執會主席，孰料這份難得的機會也被中國沒收，讓他非常憤怒。據轉述，現場與會者聞言後紛紛笑了出來。

若民進黨主席無法主持每週例行的中常會、中執會，依慣例由立法院民進黨團總召代理主持。賴清德今天致詞談到，台灣是主權國家，是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋。當中國越是打壓，我們越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。

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據與會人士轉述，中執會氣氛嚴肅，蔡其昌於立法部門報告時率先談到，他今天原本要代理主席，沒想到難得的機會也被中國沒收，他個人覺得相當憤怒。

蔡其昌隨即言歸正傳說明，民進黨團今天在立法院外交及國防委員會提出譴責案，並順利通過，本週五（24日）將進一步在立法院會提案，邀國民黨與民眾黨一起發起譴責中國打壓中華民國外交空間的主決議，希望能獲得朝野支持並通過。

蔡其昌並提到，立法院開始審查今年度中央政府總預算案，請各委員會召委加速排審。而立法院長韓國瑜明天將第二度協商國防特別條例草案，目前與國民黨的歧異是金額方面，民進黨團將捍衛行政院版1.25兆元規模的立場。

另據轉述，民進黨秘書長徐國勇表示，5月20日將至，民進黨將協助策劃舉辦社團產業的宣講會，協助政府部會首長接受政府社團的邀請，分享政府上任兩年來所推動的政績；5月24日則會舉行民進黨全國黨員代表大會的黨職選舉。

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