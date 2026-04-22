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    首頁 > 政治

    國台辦嗆台灣不存在主權 陸委會批：一中就是不允許ROC存在

    2026/04/22 16:13 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日指出，國台辦的發言完全顯示，中共的「一個中國原則」就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。（資料照）

    陸委會今日指出，國台辦的發言完全顯示，中共的「一個中國原則」就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。（資料照）

    鄭習會後，賴總統對外強調，「和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，就可以達到；以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患」。中國國台辦今日嗆聲，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂的「主權」；陸委會駁斥，國台辦的發言完全顯示，中共的「一個中國原則」就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。

    國民黨主席鄭麗文10日在北京與中共總書記習近平會面，國共重申「九二共識、反對台獨」，鄭麗文提出5點主張，包括希望在國民黨2028重返執政後推動「兩岸和平框架」；習近平則說，大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創「祖國統一」、民族復興的美好未來。

    賴總統15日於民進黨中執會批評，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，也是我方與民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。

    國台辦發言人張晗今天回應，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂的「主權」。中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持九二共識、反對台獨，核心是認同兩岸同屬一個中國。

    對此，陸委會指出，國台辦的發言完全顯示，中共的一個中國原則就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。國內一些政治人物應該丢掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

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