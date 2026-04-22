中天主播林宸佑收紅錢下場慘！ 賴品妤曝「玄妙巧合」

林宸佑今年1月被羈押，消息傳出當天晚間，賴品妤在臉書舉辦自己的迷你寫真抽獎，不少網友笑稱這是「慶祝文」。（擷取自賴品妤臉書）

綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑涉共諜案擔任白手套角色，利用名下帳戶匯款行賄台灣國軍官士兵，竊取陸、海、空三軍作戰機密。最新調查發現，中方還出資上百萬元，要林宸佑在中天製作節目當中國傳聲筒帶風向打擊台灣政府。對此，前立委賴品妤表示，嚴重對她造成騷擾的公眾人物，不分政治色彩都接連出事了，且大部分人都面臨牢獄之災，讓她覺得相當玄妙。

賴品妤昨日在Threads上發文表示：「嚴重對本人造成騷擾的公眾人物不分政治色彩都接連出事了，而且大部分的人似乎都是面臨牢獄之災，雖然非我造成但還是覺得頗為玄妙。」其中，她表示，最厲害的還是「打過我爸的流氓政客自己死在外海」，她最後也自嘲：「我這是什麼罪犯試紙嗎。」

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民進黨前立委賴品妤2023年受訪時與媒體發生推擠，她指控林宸佑「你為什麼要推我？」當晚也在臉書PO文表示「遭中天記者撞倒」，還批「惡意製造假新聞」，隨後賴品妤遭林宸佑提告妨害名譽。不過台北地檢署調查後認定，賴品妤根據自身受訪經歷發表評價，並不構成妨害名譽，處分不起訴。

林宸佑今年1月被羈押，消息傳出當天晚間，賴品妤在臉書舉辦自己的迷你寫真抽獎，不少網友笑稱這是「慶祝文」。

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