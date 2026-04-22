國台辦3連嗆台灣沒有總統 陸委會：國內政治人物應丟掉幻想

中國成功阻擋賴清德總統出訪後，中國國台辦發言人張晗今日3度嗆聲，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」，並大讚非洲3國堅持「一個中國原則」；陸委會批評，國內一些政治人物應該丢掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。（資料照）

賴清德總統原定今日出訪史瓦帝尼，卻遭中國粗暴打壓告吹。中國國台辦發言人張晗今日3度嗆聲，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」，並大讚非洲3國堅持「一個中國原則」；對此，陸委會批評，國內一些政治人物應該丢掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

中國以經濟脅迫在內的強力施壓，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國在無預警狀況下，昨日無端取消專機飛航許可，導致總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程取消。

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張晗在國台辦例行記者會表示，「我們對有關國家堅持『一個中國原則』的立場和做法表示讚賞」。得道多助、失道寡助，事實再度證明「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。

台媒問及，賴清德總統出訪因中國打壓而取消，國民黨文傳會呼籲給予中華民國外交空間，民眾黨也譴責中國，中國如此打壓總統出訪，會不會擔心離台灣人民越來越遠？張晗回嗆，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。「一個中國原則」是公認的國際關係基本準則，我們一貫以一中原則來對待「台灣地區」對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑。

面對總統府譴責中國以經濟脅迫方式讓非洲3國取消專機飛航許可，張晗宣稱，「民進黨當局」妄圖變換花招搞突破，未能得逞後又羅織所謂「經濟脅迫」的謬論，全都是信口雌黃、自欺欺人、造謠抹黑，不過是想掩飾自己的窘境罷了。

張晗說，台灣歷史經緯清清楚楚，「台灣是中國一部分」明明白白，不管「民進黨當局」說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的事實，都阻擋不了「祖國必然統一」的大勢。

陸委會強調，國台辦的發言完全顯示，中共的「一個中國原則」就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。國內一些政治人物應該丢掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

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