警勤加給補發要快、廳舍重建別再拖 李宗霖：警察權益不能等

台南議員李宗霖促警勤加給新制回溯自3月起補發，維護基層權益。（南市議員李宗霖服務處提供）

南市議會定期會今（22）日進行保安部門業務報告，南市議員李宗霖關切警察待遇與工作環境兩大議題，要求警察局儘速訂出警勤加給新制發放期程，並加快東區第1分局新建計畫進度，強調基層員警權益不容延宕。

警察局長林國清回應，相關程序已送市府審議，將採回溯方式自3月1日起補發，經費以現有人事費支應；至於加給倍率，將依勤務性質分級，並視相關局處意見調整，警察局也會加速追蹤進度。

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李宗霖指出，行政院已於今年2月12日核定修正「警察人員警勤加給表」，調高勤務繁重加成上限至1.0倍，並將刑事警察加成由6成提高至8成，新制自3月1日正式上路，目前包括台北市、新北市等直轄市，以及基隆市、南投縣、苗栗縣等地，已完成預算編列或啟動追加預算，部分縣市甚至規劃回溯補發，要求台南市警察局儘速完成員額精算、提出預算來源，並承諾自3月1日起全數補發，避免基層員警權益受損。

除了待遇問題，李宗霖也再度關切東區第1分局廳舍老舊問題，該分局與消防單位共構使用已逾40年，儘管曾進行耐震補強，但空間不足、設備老化問題仍未改善。隨著東區人口成長與建設發展，勤務量持續增加，現有廳舍已難以負荷，甚至連公務車停放空間都不足，影響執勤效率與安全，要求警察局儘速提出具體時程，避免新建計畫一再延宕。

林國清表示，已評估忠孝國中後方用地，但因與交通局協調未果而暫停；另也勘查竹篙厝1683號地號，但因面積不足，無法容納第一分局與德高派出所，後續將持續尋找合適地點。

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