鄭麗文嗆賴清德抗中毀台 民進黨反擊：砲口對內與國際脫節

民進黨發言人吳崢批，中國惡意打壓我國參與國際，國民黨主席鄭麗文居然槍口對內、譴責民進黨，嚴重違背中華民國台灣為優先的國家路線，亦不符合台灣主流民意。（記者王藝菘攝）

總統賴清德因中國施壓而暫緩出訪史瓦帝尼，國民黨主席鄭麗文今（22日）批評，民進黨的兩岸論述錯誤且誤判局勢，抗中反而是害台毀台，政府不自我檢討還把氣出到在野黨身上。民進黨發言人吳崢反批，鄭麗文不思譴責施壓者，反而「砲口對內」要求檢討受迫害的政府，與國際脫節、嚴重違背國家路線。

鄭麗文今天下午在國民黨中常會發表談話時，直指全世界都支持九二共識，都不支持台獨，民進黨為什麼可以一意孤行，外交一路挫敗，造成國家舉步維艱，「有時候我們要先檢討自己，不是總是檢討別人」。

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對此，吳崢表示，國家元首代表國家，在國家外交處境艱困、中國粗暴施壓的時刻，被打壓的就是台灣，而鄭麗文不思譴責施壓者，反而「砲口對內」要求檢討受迫害的政府，鄭麗文才是真正檢討受害者的那個人。

吳崢談到，賴清德今天在民進黨中執會致詞已講得非常清楚，面對中國粗暴施壓、惡意打壓中華民國的外交空間，朝野應該不分黨派，認清中國的真實樣貌，團結守護國家尊嚴。在國家外交空間遭受打壓的時刻，鄭麗文卻急著把砲口對內，反過來檢討民進黨政府，令人遺憾。

吳崢說，今早國台辦才重申「一個中國」老調，下午鄭麗文就接著附和，甚至聲稱世界都支持一中，這種說法與國際民主陣營力挺台灣走向國際舞台、譴責中國打壓台灣的事實完全脫節。

吳崢並痛批，中國惡劣施壓第三國、粗暴干涉台灣國際參與，現在最應該被譴責的，難道不是以粗暴手段干預台灣國際參與的中國嗎？難道鄭麗文眼裡只有中國，沒看到事發後，有多少國際民主盟友們紛紛發聲譴責中國蠻橫行徑，力挺台灣走向世界舞台嗎？鄭麗文此番發言，嚴重違背中華民國台灣優先的國家路線，更不符合台灣主流民意的期待。

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