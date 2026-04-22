中國打壓賴總統出訪、南投照辦「兩湖論壇」 温世政批兩手策略

中國打壓賴清德總統出訪，南投縣政府則照辦「兩湖論壇」，民進黨南投縣長參選人温世政表示，拒絕南投成為對岸「政治兩手策略」的舞台。（記者劉濱銓攝）

南投縣今天在日月潭舉辦「兩湖論壇」，遇到中國打壓總統賴清德出訪，縣長許淑華避談，杭州市長魯霞光也走避，對此，民進黨南投縣長參選人温世政回應，歡迎各國在對等與尊重的基礎上交流，但拒絕南投成為對岸進行「政治兩手策略」的舞台。

南投日月潭與中國杭州西湖的「兩湖論壇」，今年在南投縣魚池鄉的日月潭舉行，原本規畫開幕式後接受媒體採訪，惟遇到中國打壓總統賴清德出訪非洲友邦，許淑華和杭州市長魯霞光今天對記者追訪，許淑華只說「謝謝」，而魯霞光則走避在許淑華身後。

請繼續往下閱讀...

温世政認為，此次中國代表團來台參與論壇，展現台灣社會的開放與包容，但國與國之間的互動應建立在相互尊重之上，不應透過政治或經濟手段進行打壓。

温世政表示，支持政府守護主權立場，對於中國干預並打壓賴清德總統的出訪行程，已對區域和平穩定造成影響，也無助於兩岸關係發展。

温世政強調，歡迎基於「對等」與「尊重」的民間交流，但南投不應成為對岸採取「政治兩手策略」的舞台，一面在國際上干預打壓，一面卻在地方談合作，這種缺乏誠意的做法，絕對無法接受。

温世政說，地方觀光、農特產等行銷推廣，不應依賴單一管道，應多元併行發展，「南投百工百業都要走向國際」，至於吸引外國觀光客前來旅遊，南投擁有日月潭等國際知名旅遊景點，應規劃深度旅遊、串連相關熱點，避免單點式旅遊模式，並強化國際行銷，也避免過度依賴單一市場，才能讓南投觀光產業永續發展、成為全球亮點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法