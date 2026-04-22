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    首頁 > 政治

    翡翠水庫耗水補償費爭執 蔣萬安：已指示副市長聯繫中央會面尋求共識

    2026/04/22 14:46 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安會後受訪。（記者董冠怡攝）

    台北市長蔣萬安會後受訪。（記者董冠怡攝）

    台北翡翠水庫管理局、台灣電力公司與經濟部水利署，近日因為翡翠水庫支援台電緊急發電擬收耗水補償費隔空爭論不休。台北市長蔣萬安今（22）赴市議會拜會民進黨團，黨團幹事長林亮君會後受訪說，會中有談到翡水跟台電的電價議題，市長也展現誠意，說大家坐下來談；蔣萬安表示，已指示副市長張溫德聯繫台電與水利署，盡快面會交換意見尋求共識。

    林亮君認為，大家對於電價有疑義，就好好坐下來談。監察院的糾正文中，除了翡管局也有提到經濟部水利署，不管是中央還是地方，應該要齊心合力解決是否有水資源耗費的問題，市長也展現誠意，他說大家就好好坐下來議價。

    蔣萬安會後受訪提到，翡水收到監察院糾正與審計部的審查意見，對方認爲翡水對台電的售電費用偏低，癥結點在這邊，也跟與會議員說明，議員也了解。基本上，在還沒變更與台電的合約之前，定會依照合約進行，以既有費率售電。

    蔣萬安指出，中央如果有用電量的需求，也一定是全力按照現有機制配合支援，已指示張溫德會後即刻和台電、水利署聯繫，希望能夠盡快面對面坐下來談，針對被糾正、審查意見所提出的部分，好好交換意見，尋求一個大家都可以接受的共識。

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