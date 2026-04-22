中國網友想來台玩「呼籲別選賴清德」網嘲：先別選習近平

近日有中國網友於社群平台Threads發文，呼籲台灣人在2028年總統大選「不要選賴清德」，並稱自己非常希望能到台灣旅遊；圖為艋舺青山王祭。（資料照）

近日有中國網友於社群平台Threads發文，呼籲台灣人在2028年總統大選「不要選賴清德」，並稱自己非常希望能到台灣旅遊。此文一出隨即遭到台灣網友反擊，留言指出若中國民眾不想受到政治限制，應解決的是習近平而非民進黨，甚至有網友直言「你們不選習近平就沒事了」。

面對台灣網友一面倒表態「2028繼續投給賴清德」的回應，該名中國網友隨後惱羞成怒，質疑Threads上存在民進黨網軍。他指出評論區95%皆支持賴清德，並以立法院席次未過半為由，質疑與社群平台上的輿論風向不符，稱「連其他聲音都幾乎看不到」。

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事實上，台灣並未禁止核發給中國人「台灣地區入出境許可證」，現況為中國於2019年8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證（俗稱入台證），而中國民眾來台不能持中國護照，而是要拿「大陸居民往來臺灣通行證」（俗稱大通證）。實際層面上，台灣政府並未禁止中國旅客來台觀光，相關限制主要源於中國方面的政策操弄。