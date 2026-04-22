二審有意願出來幫柯文哲辯護？ 陳水扁「地獄梗」自嘲笑翻網

前總統陳水扁。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年。先前傳出，民眾黨主席黃國昌、前台北市副市長黃珊珊先後重新加入律師公會，外界好奇兩人是否聯手替柯文哲二審辯護？有網友今日也笑稱，柯文哲曾說自己是「墨綠」，不知前總統、曾當過律師的陳水扁是否有意幫柯文哲辯護？沒想到，該文竟釣出陳水扁本人親自回應，表示「阿扁的律師執照被吊銷了」。讓不少網友笑稱，根本就是拿自己的「地獄梗」開玩笑。

繼總統蔡英文後，陳水扁近日也時常在Threads上「海巡」，與網友留言互動。兩位前總統都被網友戲稱為「活網仔」。有網友今日在Threads上發文，標記陳水扁表示：「阿扁總統能不能出來幫柯文哲辯護，畢竟他是墨綠的。」沒想到，貼文竟真的釣出陳水扁回應：「阿扁的律師執照被吊銷了」。

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陳水扁「妙回」也立刻引發網友熱議，紛紛在下方留言表示：「快笑死，阿扁回覆不就是寧願被吊銷也不要為柯P辯護啊」、「再考回來」、「為什麼阿扁可以雲淡風輕的說著地獄梗」、「對！阿扁沒辦法了...不能幫助柯文哲喔！」陳水扁的留言下方，目前已有超過200則留言。

陳水扁因犯貪污罪被判刑11年定讞，法務部依修正後律師法規定，廢止陳水扁的律師證書並註銷，陳水扁質疑刑事判決、法務部做法都有問題，提告要求返還律師證書，最高行政法院認定法務部行政程序不完備，也未給予陳辯論機會，廢棄原判決，發回北高行更審。

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