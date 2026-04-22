柯志恩酸賴瑞隆靠大咖卻也找來盧秀燕 綠營諷：迴力鏢

柯志恩（左）本週日將與盧秀燕（右）合體辦「好媽媽連線」見面會。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前才酸民進黨賴瑞隆，需要很多大咖加持；如今傳出藍營大咖的台中市長盧秀燕，本週日（26日）將南下高雄，與她合體辦「好媽媽連線」見面會，遭綠營人士回酸「迴力鏢打在自己身上!」

2026高雄市長選戰升溫，民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，有媒體人指近期選情陷入五五波膠著。賴瑞隆近期找來大咖助陣，日前由前總統蔡英文陪同，走訪果嶺自然公園，在網路社群拉出一波聲量。

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柯志恩不惶多讓，被藍營視為挑戰2028總統大選熱門人選的盧秀燕，本週日（26日）將南下高雄，上午11點於前鎮區慈德宮舉辦「好媽媽連線」見面會，盼拉抬柯志恩的聲勢，進一步炒熱選情。

但對於賴瑞隆頻邀重量級人物站台拉抬聲勢，柯志恩日前受訪曾回應說，賴瑞隆就是需要很多大咖加持，一下小英前總統、陳其邁，賴清德總統也來幫拉抬，但不管綠營多少造勢，她都會把自己的路走好。如今柯志恩也要與藍營大咖合體，綠營人士也回酸說「迴力鏢打在自己身上!」

對於國民黨評估高雄市長選情藍綠五五波，賴瑞隆則強調，初選後持續進行滾動式民調跟黨內整合，「相信高雄市民其實很清楚!」

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