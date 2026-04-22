中國網紅持香港護照貶台 網轟「雙非」滾回中國

一名中國網紅日前持香港特區護照來台旅遊，他在拍攝的抖音影片上宣稱「中國台灣」，自稱來台並非出國，並置入五星紅旗。（圖擷取自抖音）

一名中國網紅日前持香港特區護照來台旅遊，他在拍攝的抖音影片上宣稱「中國台灣」，自稱來台並非出國，甚至置入中華人民共和國五星旗，引發台灣和香港網友在Thread平台痛罵「滾回你的中國」、「雙非假香港人」、「別整臭香港人的名聲」。

有民眾向本報投訴，涉矮化台灣的中國網紅長居北京，完全不會廣東話，父母皆非香港人，只因為在香港出生，而取得香港護照。他來台旅遊拍攝影片稱「中國台灣」，還把PRC五星紅旗放在「台灣」前。

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民眾批評，在中國出現了一群在香港出生、持有香港身分，卻長期居住於中國內地，導致其母語為普通話且不會粵語的中國年輕人。希望主管機關移民署調查後，能夠禁止不尊重台灣主權的旅客來台。

據了解，該名16歲的中國網紅是所謂的「雙非」子女，雙親都是中國內地人士，父母並無香港身分，但因為父母當年在香港生產，孩子擁有香港居留權，能拿香港護照來台旅遊。

該名網紅遭台灣網友批評「滾回你的中國」後，拍片回嗆「我啥時候出國了」、「大部分攻擊我的都是台灣和香港的同胞」。他更說，「我從沒有認為自己是香港人，但確實是雙非，我也不會講廣東話」，影片最後更播放一段歌詞中有「操你媽B」的歌回敬網友。

此外，根據香港特區政府統計處資料，香港自1997年主權移交中國後，2001年至2012年間，中國內地孕婦來港生產人數大幅上升，其中以2008年達到高峰。該時期「雙非嬰兒」（父母皆非香港居民）及「單非嬰兒」（一方為香港居民）數量顯著增加。2013年起，港府實施限制措施後，出生人數才明顯下降。

統計推估，2001年至2012年間在港出生、父母具有中國背景的嬰兒，約為50萬至70萬人，其中「雙非」嬰兒約20萬至25萬人，其餘為「單非」個案。

一名中國網紅遭台灣網友批評「滾回你的中國」後，拍片回嗆「我啥時候出國了」、「我從沒有認為自己是香港人，但確實是雙非，我也不會講廣東話」。（圖擷取自抖音）

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