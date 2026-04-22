中市綠黨團要求說明辣椒水案 副分局長接「神祕電話」後封口被請離席

民進黨議員追問辣椒水事件，要求盧市府說明疑點，邀請的西屯分局副分局長吳大勇（後排）未授權解釋案情，當場離席。（記者廖耀東攝）

民眾黨創黨主席柯文哲日前台中掃街遭誤噴辣椒水案，搞出烏龍的台中市警第六分局長周俊銘火速被記過拔官；台中市議會民進黨團今邀市警局說明，事發第一天就找到辣椒水罐，卻拖3天才宣佈，放任政治操作；出席的六分局副局長吳大勇先稱，未參與案件調查無法說明，更在接了一通「神祕電話」後，只回「由警察局統一回應」，眾人不滿市警局派吳大勇來擋子彈，請吳離席，並強烈譴責「被下封口令」。

民進黨議會黨團總召周永鴻、議員陳淑華等指出，台中辣椒水烏龍將分局長拔官止血，但諸多疑點說不清，包括民眾黨第一時間不報案，柯文哲還大放厥詞稱社會被撕裂、對立、「賴給清德」，甚至17日就找到辣椒罐卻到18日「自首」、20日才公佈，放任政治操作。

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議員陳俞融、張芬郁、林德宇質疑，台中繼天選之肉、非洲豬瘟，又爆分局長噴辣椒水烏龍，事件又不符比例原則閃電拔官，「是依法行政還是政治懲處」、「看政治盟友臉色」。

議員蕭隆澤、蔡耀頡等也揪疑點，民眾黨還未報案前、警方案發當天就能從垃圾桶找到辣椒罐，也知是周噴的，卻要過幾天才公布，「分局長是代罪羔羊嗎」。

吳大勇稱未參與調查，無法回答，但辣椒罐是當天得知該候選人有被攻擊情況及第2天要開記者會，「轄區到夜市找所有垃圾桶」，因說法跟警方公布內容不同，議員連聲質疑，吳大勇接了一通「神祕電話」後，對所有質疑僅回應「由市警局統一回應」，最後被請出場。

包括議員李天生、張家銨等人不滿市警局根本故意派吳大勇來擋子彈，質疑「被下封口令嗎」。

民進黨議員追問辣椒水事件，要求盧市府說明疑點，邀請的西屯分局副分局長吳大勇（左一）未授權解釋案情，當場離席。（記者廖耀東攝）

民進黨議員追問辣椒水事件，要求盧市府說明疑點！（記者廖耀東攝）

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