國台辦3連嗆「台灣沒總統」 吳崢：盼藍白看清假惠台

民進黨發言人吳崢。（資料照）

總統賴清德暫緩出訪史瓦帝尼，中國國台辦新聞發言人張晗今（22日）3度嗆聲，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。對此，民進黨發言人吳崢表示，「假惠台」就是中國的養套殺，盼藍白支持者都能看清。

吳崢透過臉書撰文表示，賴總統出訪遭中國打壓取消，習鄭會完中國宣布所謂「惠台」措施，這兩件事要放一起看。媒體報導，國安人士透露中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等3國祭出「經濟脅迫」，威脅撤銷鉅額債務豁免、停止融資等，要求3國撤銷台灣總統專機飛航許可，手段極其鴨霸。

請繼續往下閱讀...

不過，吳崢質疑，中國前腳不是才宣布「惠台」措施嗎？不是說要「增進同胞親情福祉」，國民黨說中方展現「善意與誠意」嗎？為什麼後腳馬上用這麼惡劣的手段，用飛航安全做威脅，用經濟當武器，封殺台灣的國際參與？

吳崢說，這幾年民進黨政府一直拒絕隨中共「九二共識」起舞，所以很多朋友可能忘了，其實中國的手段一直都是這樣的。當年站出來反對台灣和中國簽訂服貿協議，就是因為中國自始至終紅線都劃在那，對他們來說，任何的「善意」、「交流」都建立在「你必須承認台灣是中國（PRC）的一部分」的前提下。

吳崢直言，如果你不承認九二共識，不承認台灣是中國的一部分，想追求台灣自主的國際空間，那麼抱歉了，善意馬上變惡意，交流馬上變封殺。

「假惠台就是中國的養套殺，台灣人千萬不能上當！」吳崢提醒，任何的經貿往來，中國隨時可化為武器，不論貸款或是理當自由往來的旅客，通通都成了只要中國不開心，隨時沒收、給予教訓的棍棒。這次中國對非洲國家施壓就是最好的例子。沒有對等、沒有制度保障，這就是與中國打交道的風險。

至於國台辦今天回應賴總統出訪受阻時，3度強硬重申「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統。」吳崢呼籲，希望所有人一起看清，無論支持的是國民黨、民眾黨還是民進黨，在中共眼中，台灣就是不能有總統。不論政治理念是否相同，相信都不能接受中國如此的打壓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法