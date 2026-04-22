海巡署副署長2人增至3人 初審獲朝野立委支持

海巡署長張忠龍。（記者叢昌瑾攝）

近來海巡署因為兩岸情勢、非洲豬瘟、中國漁船越界等情況，業務量大增，海巡署原有編制略顯不足。因此，立法院司法及法制委員會在今天聯席審查「海洋委員會海巡署組織法」第3條及第11條修正草案，將海巡署副署長由2人增加至3人，初審獲得朝野立委共同支持。

海巡署長張忠龍說，海巡署目前轄下有7個分署、1個偵防分署及1個教育訓練測考中心，負責全台海域海岸巡防、犯罪調查及安全維護。自2018年配合行政院組織調整後，副署長編制改為「常務2人」，然而海巡任務遍及本島、離島及東沙、南沙等偏遠地區，且涉及查緝走私偷渡、邊境防疫、緝毒與取締中國違法抽砂船、越界漁船，任務繁重。

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張忠龍還說，近來台灣周邊海域情勢日益複雜，海巡署透過科技、空拍等方式來部署勤務，密切注意中國公務、民船的動態。此外，海巡署還要配合國軍進行各項演練、合作，以及為了執行新世代反毒政策，海巡署也正建設各項緝毒設備，來精準打擊毒品犯罪，將毒品阻絕於境外。

比照警政署、調查局

張忠龍強調，這次海巡署組織法修法，主要是要強化領導階層，以應對台海周邊54萬平方公里的海域防線，以及因應台海情勢、配合推動平戰轉換、提升國安韌性等政策。參酌同屬國安團隊的警政署、調查局，都是3位副首長的配置，且依據中央行政機關組織基準法規定，因此增設1名副署長，以完善海巡署各項業務推動。

這次修法經出席朝野立委討論後，獲得朝野立委共同支持，法案將依行政院提案初審通過，不須交由黨團協商。

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