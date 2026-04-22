發問「總統」訪非受阻！ 3台媒全遭國台辦「糾正」 周軒：露出本性

國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

賴清德總統原定今啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩，引發國際譁然。今日在國台辦記者會中，4間台灣媒體不約而同對此提問，然而只要記者提問時，提到「總統」兩字，全遭國台被發言人糾正「台灣沒有什麼總統」。政治工作者周軒對此表示：「國台辦今天完全露出中國的本性了。」

周軒今日在臉書發文表示，看到國台辦記者記者會完整記錄，今日4間台媒中時、聯合報、中央社、TVBS先後向國台辦問到賴清德訪非受阻一事。然而，中時、聯合報、中央社提問時通通提到賴清德「總統」兩字，國台辦發言人張晗回應時，連三次「糾正」表示：「台灣沒有什麼總統。」僅TVBS稱「賴清德」而未遭「糾正」。

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對此，周軒表示，看完相關片段，國台辦發言人今天不管是你藍媒綠媒，「只要你記者敢在我這講『賴清德總統』這幾個字，國台辦就要糾正你一次。」因為中國就是要完全讓世界上沒有台灣的存在，就是這樣而已。

周軒最後也表示，不要以為鄭麗文跟習近平見面之後會有什麼改變，事實上，中國打壓台灣的情況只有更嚴峻。

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