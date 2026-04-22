蔣萬安拜會說明重大議法案 民進黨團：正視日益嚴重的「脫北潮」

台北市長蔣萬安22日率局處首長，向市議會民進黨黨團說明重大議法案。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安今天下午至市議會拜訪民進黨團議員，說明重大議案與法案，預計兩點結束。民進黨團總召王閔生致詞表示，歡迎市長到來也再次提醒市長，好好正視台北市民與公務人員「脫北潮」的嚴重問題；蔣向民進黨團總召、黨團幹事長林亮君等人致意時，一度忘記提及副召李建昌，經提醒後趕緊致歉，並希望與會議員提出問題交換意見，該調整修正處，市府願意提出修正。

王閔生表示，以往每次會期開始時，蔣市府都會請求來議會拜訪民進黨團，說明這一個會期的重大法案與議案，民進黨團表達歡迎之外，也再次提醒蔣萬安，正視台北市日益嚴峻的人口流失與公務人員缺額達20％的「脫北潮」問題，並於尋求共識為市民服務不變的精神下，希望蔣能重視與會議員提出的任何建議，作為此任期最後一年施政上的目標，大家好好合作，一起努力創造市民之福。

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蔣萬安指出，謝謝民進黨團一直以來對市政提出的各項建議，市府局處也都會參採議員的建議，推出各項政策。這次提出的重大法案、議案中，有調高各項職務職等，也是議員非常關心的議題，另外還有第一次追加減預算，包括大眾捷運系統建設基金辦理的各項興建、撥充住宅基金以取得聯開宅、校舍改建、營養午餐，以及各機關因業務所需必要調整，懇請民進黨團議員支持。

蔣萬安提到，過程中如有任何建議都歡迎提出，一起交換意見，該調整修正的部分，市府也願意提出修正，今天議員提出的各項問題，局處也會一一詳細答覆，盡可能順利推進此會期的重大法議案。

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