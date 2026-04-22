賴「壓力大」將重啟核電？ 府方、環團同聲駁：總統沒這樣說

賴清德總統昨在世界地球日前夕，循例邀請「全國NGOs環境會議」座談。（圖由總統府提供）

賴清德總統昨在世界地球日前夕，循例邀請「全國NGOs環境會議」座談，針對核電議題，有媒體報導稱，賴總統會中坦言壓力很大，並推論賴將基於民意重啟核電。府方人士今表示，當日會議並未提及報導所稱內容；與會的環境會議議題溝通平台召集人何宗勳也表示，總統沒這樣說、他也沒聽到別人說。

何宗勳今在臉書發文澄清，關於媒體報導引述他稱「面對台灣經濟成長太快、綠能發展不如預期、AI產業提早布局等，政府壓力很大」，以及「賴總統最後會基於民意基礎重啟核電」的推論，並非出自他口，而且總統沒這樣說、他也沒聽到別人說。他從未說過賴總統會基於民意重啟核電，也沒有代表總統下任何政策定論。

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府方人士也表示，針對外界關切核電議題，報導有所誤導。實際上，總統在會中重申，是否重啟核電必須在審慎、專業及負責任前提下處理，相關評估須回到3項核心原則，即核安無虞、核廢有解以及社會共識。當日會議並未提及報導所稱內容，對於公共政策討論，外界應本於完整脈絡與事實基礎進行理解，避免錯誤引述、過度詮釋，致生不必要誤解。

府方人士表示，每年4月中下旬在世界地球日前後邀請環保團體進入總統府對話，是從陳水扁政府時期即建立的慣例，迄今已持續23年，歷任政府均循此機制就重大環境、能源及永續議題交換意見，今年賴清德總統亦循例與環團會談，展現政府持續與公民社會理性溝通、廣納建言的一貫立場。

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