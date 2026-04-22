榮民再就業受限「薪水天花板」 嚴德發允6月跨部會研商

退輔會主委嚴德發對此承諾，退伍官兵薪資天花板涉及「陸海空軍軍官士官服役條例」，將於6月份的跨部會會議中，親自與國防部研商解套方案。（圖取自國會頻道）

針對退除役軍人轉職與就業權益，國民黨立委葉元之今（22）日於立法院質詢指出，許多年輕退伍軍人受限法規，若進入公家機關或受政府補助之私校任職，僅能領取最低薪資，否則將失去終身俸。退輔會主委嚴德發對此承諾，此薪資天花板涉及「陸海空軍軍官士官服役條例」，將於6月份的跨部會會議中，親自與國防部研商解套方案。

立法院外交及國防委員會今天就115年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分進行詢答，葉元之質詢時表示，許多軍士官退伍時仍相當年輕，而當前社會各界皆面臨缺工問題。然而，現行法規規定若退役人員應徵有公家資源挹注的單位，薪水一旦超過最低薪資（約38000元），就必須放棄終身俸。

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葉元之直言，這項限制形同「天花板」，導致許多受過危機處理訓練的退役軍人，無法順利投入「校園安全」維護或「民防講師」等工作，多數只能轉任保全、保險或計程車司機，對國家是一大損失。

嚴德發答詢時坦言，該薪資天花板的限制源於由國防部主管的「陸海空軍軍官士官服役條例」。他承諾會體會委員對榮民就業的關心，並親自於6月份的跨部會會議中，將此議題列入討論，與國防部一同研商如何為退伍弟兄姊妹解套，期盼藉此達成雙贏，並提升募兵誘因。

國民黨立委黃建賓則關注退除役官兵的職業訓練資源分配，指出目前參訓地點多集中於新北與桃園，對花東地區弟兄相當不便。他建議退輔會應主動與勞動部及地方政府合作，讓東部等非都會區的退伍弟兄能就近參與職訓，免除舟車勞頓。

對此，退輔會就學就業處處長池玉蘭回應，退輔會的職訓政策目標即是落實「在地參訓、在地就業」。過去3年針對遠地參訓者皆提供免費住宿外，也在花東地區辦理委外訓練並持續開班；她指出，全國有1萬5000多個班隊，在花東地區過去的3年內亦有533人受訓、台東也有165個人；勞動部亦設有2個分署每年都會開24個班，合計600個訓額，調查結果花東地區訓練應可滿足，後續會持續關注勞動部跨域補助是否祭出津貼。

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