指薛瑞元、周志浩「圖利高端」挨告！前藍委李德維二審判賠2人各60萬

國民黨前立委李德維。（資料照）

國民黨前立委李德維於2022年告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控兩人採購高端公司生產新冠疫苗過程涉嫌圖利，檢方不起訴後，薛、周提告各求償200萬元；一審台北地院判賠李德維侵害名譽權，須賠償兩人各60萬元。李德維及薛瑞元與周志浩皆提起上訴，高等法院今駁回上訴，維持一審判決。此案李德維不得上訴，薛瑞元、周志浩2人得上訴。

薛、周主張，李德維於立委任內，明知高端公司所提交的「疫苗保護效益報告」並非疾管署協助製作，卻未經查證指控衛福部護航、圖利高端，配合業者修正「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，並於2022年11月9日向北檢告發，同日開記者會批評「知法犯法」、「可惡至極」，致名譽受損，各求償200萬元。

請繼續往下閱讀...

李德維稱，告發內容由國民黨團委託律師撰寫，事前曾諮詢專家學者，且此事屬可受公評事項，質疑疫苗採購有不當或黑箱，且當時有媒體報導可佐。

一審台北地院認為，時序不符圖利說法，衛福部修法並非為高端量身訂做；李所引用資料多為質詢紀錄與評論，無法證明其指控。另李未能提出具體查證過程，且於法庭也坦承告發由黨團負責，與其「已詳盡查證」說法矛盾。

台北地院認定，李德維未經合理查證即發表貶損性言論，並透過媒體廣泛傳播，已侵害薛、周名譽與人格尊嚴，且其身為公眾人物仍未審慎發言，情節非輕，判決須各賠60萬元。

李德維及薛瑞元與周志浩皆提起上訴，高院認為，「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」第3條增訂，疾管署亦得提出緊急授權申請，與高端公司申請及會議之審查無涉，疾管署製作的相關資料基於衛生署於2012年7月5日依人體研究法授權制定之免審查範圍第3條規定，與前開修正無關。

高院認定，李德維指控薛瑞元、周志浩修改法規，並把「修法時間」和「高端提出報告的時間」不當連結，不斷將二份報告以「保護效益報告」混用，藉此曲解報告為疾管署協作完成，不實指控薛瑞元及周志浩護航、圖利高端公司。

高院指出，李德維謾罵其等惡質、可惡、不要臉、玩法弄法，利用電子媒體傳播力廣布，嚴重貶損社會大眾對薛瑞元、周志浩評價，故意侵害其名譽權，原審賠償薛瑞元、周志浩各60萬元，應屬適當。此案李德維不得上訴，薛瑞元、周志浩2人得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法