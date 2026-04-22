建構戰時醫療韌性 退輔會：3家榮總額外儲備2.5萬人份藥材

立法院外交及國防委員會今（22）日審理國軍退除役官兵輔導委員會相關預算，退輔會主委嚴德發列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

為因應突發狀況與建構戰時「韌性醫療整備」，國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）主任委員嚴德發今（22）日在立法院外交及國防委員會答詢指出，目前3家榮總已針對17項重要藥品與13項衛材，額外儲備2萬5000人份的醫療物資。

民進黨立委沈伯洋質詢時關切榮總體系「韌性醫療整備」狀況，嚴德發答詢表示，退輔會主要依據「全民防衛動員準備法」落實醫政與藥政動員準備，包括醫政、藥政及傳染病防治，以及軍醫局主責的國軍醫療動員準備，依據相關管制辦法，儲備了25項藥品、70項衛材1350人份，其中17項重要藥品及13項衛材，3家榮總從2021年開始額外增加儲備一共2.5萬人份。

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嚴德發說，平時藥品與衛材維持2至3週庫存量，1到3級管制藥品維持1個月庫存量，若遇戰時則將依衛福部及各縣市衛生局調配持續調整。

另外，民進黨立委林楚茵質詢則提出質疑，指出榮總體系在醫療冷鏈合約上使用了具中共解放軍背景的中資企業「嘉里大榮」。她擔憂，「公家預算養肥中國企業」，若發生由平轉戰的危機，對方究竟是效忠我國還是中共仍是未知數，恐成國安破口，呼籲退輔會萬萬不可將槍口對準自己。

對此，北榮院長陳威明答覆，新招標的契約已有嚴格規範，並已向現行契約尚未履行完畢的廠商表明，若在運送過程中透露「關鍵節點、倉儲位置」等機密，院方將做出處分。嚴德發也承諾，除了將履約管理與醫療保密安全作為放進工程規範，未來也會考慮要求廠商簽署切結書承諾，以防範情資外洩。

退輔會主任委員嚴德發（右）22日在立法院外交及國防委員會答詢指出，目前3家榮總已針對17項重要藥品與13項衛材，額外儲備2萬5000人份的醫療物資。（圖取自國會頻道）

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