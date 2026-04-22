黃國昌拒為辣椒水烏龍道歉 民進黨籲：聽柯文哲的話「別硬拗」

民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

民進黨今（22日）批評，針對民眾黨前主席柯文哲在逢甲夜市遭噴辣椒水一案，民眾黨主席黃國昌不實指控此事為民進黨及總統賴清德的SOP、且拒絕道歉，這種「造謠當監督、抹黑當政績」的行為，不僅嚴重偏離事實，更是對台灣民主法治的公然踐踏。

柯文哲17日在台中逢甲夜市陪市議員參選人掃街，驚傳被不明人士噴辣椒水，事後證明根本是烏龍一場，綠營要求對先前批評言論道歉。黃國昌今天表示，他當初就說事件要交由警方調查勿枉勿緃，提到賴清德「是要他思考台灣為何變得更暴力」，民進黨不願意冷靜反省、自己紥稻草人模糊問題焦點。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨發言人吳崢回應，黃國昌在調查結果出爐前就以「民進黨SOP」等無中生有的說詞栽贓抹黑民進黨與賴清德總統，這種說法完全是自導自演的政治操弄。調查結果證明，此案為台中市分局長周俊銘誤噴才導致，黃國昌至今仍拒不為自己的不實指控道歉。

吳崢提到，柯文哲多次公開表示，「說錯話認錯道歉就好，更不要硬拗」。這麼簡單的道理，為何黃國昌至今仍無法為錯誤言論道歉？甚至在事實被拆穿後，依舊臉不紅氣不喘地持續硬拗。

吳崢進一步質疑，黃國昌之所以拒絕道歉，是否就是為了要繼續在社會中製造對立、挑動支持者的情緒，進而撕裂台灣社會？

吳崢並強調，黃國昌作為政黨領導者，應展現基本的政治風骨與誠信，不要再躲在政治口水背後，立即為惡意栽贓民進黨的言論公開道歉。別讓「理性、科學、務實」淪為民眾黨欺騙大眾的口號，停止以謠言撕裂台灣，回歸理性監督的常軌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法