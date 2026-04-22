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    首頁 > 政治

    屏縣議長周典論涉賄賂收購郭台銘連署書案 5月27日宣判

    2026/04/22 13:10 記者陳文嬋／高雄報導
    屏縣議長周典論被判有罪感到很無奈，今出庭請求法官無罪決。（記者陳文嬋攝）

    屏縣議長周典論被判有罪感到很無奈，今出庭請求法官無罪決。（記者陳文嬋攝）

    屏東縣議長周典論被控賄賂收購鴻海集團創辦人郭台銘連署書案，二審判處3年2月，最高法院撤銷發回高雄高分院更審今開庭，周典論今出庭否認犯罪，請求法官無罪判決。檢辯交鋒近3小時，全案定於5月27日宣判。

    屏東縣議長周典論被控花500萬元為鴻海集團創辦人郭台銘參選總統時收購連署書，一審屏東地院依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪，判處4年徒刑、併科罰金500萬元、褫奪公權6年；周與檢方均上訴。

    高等法院高雄分院審理後，認定僅成功連署4份，去年4月改判3年2月徒刑、併科罰金150萬元、褫奪公權5年；最高法院去年12月認為事實調查未盡、法律適用待釐清，撤銷發回高雄高分院更審。

    高雄高分院今天更一審開庭，周典論答辯表示，他拿錢給屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴確定）時，明確交代這筆錢是要推動連署的工作費，不能違法把錢拿給連署人，且全案他只跟周品全接觸，其餘人怎麼做他不知道，否認有違反選罷法犯意與犯行，對於被判有罪感到很無奈。

    檢方與辯護人歷經近3小時交鋒，今天全案辯論終結，定於5月27日宣判。

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