被譽為歐洲心臟 駐斯洛伐克代表：台灣是第二大投資國

駐斯洛伐克台北辦事處大使李南陽。（記者黃宜靜攝）

台灣與中東歐近年互動頻密，而斯洛伐克近年也逐漸成為台灣企業「向東擴張」的核心戰略地；駐斯洛伐克台北辦事處代表李南陽表示，斯洛伐克被譽為歐洲心臟，而台灣更是斯洛伐克第二大投資國，目前希望推動半導體的封裝測試，串連V4國家在新歐洲打造半導體供應鏈。

李南陽表示，斯洛伐克被譽為「歐洲心臟」，首都布拉提斯拉瓦可藉多瑙河至德國、黑海等地，有利於發展觀光、交通及半導體等產業，更串聯捷克、布達佩斯至羅馬尼亞等周邊國家，具有工資較低，且距離運貨去俄國、英國等物流據點幾乎是等距離，有利於公司營運、發展。

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談起台灣與斯洛伐克的互動，李南陽指出，過去台灣對於中東歐較陌生、彼此了解較少，不過在新冠疫情期間後，捷克、斯洛伐克、立陶宛等國都有捐贈疫苗給台灣，且斯洛伐克是我國重要經貿據點，台灣更是斯洛伐克第二大投資國，友達電、鴻海等都在進駐已久，目前希望推動當地，從汽車工業轉向、跟台廠合作往半導體發展，以創造更多產值。

李南陽表示，斯洛伐克是「V4國家（匈牙利、波蘭、捷克、斯洛伐克）」中唯一加入歐元區的國家，想要加入歐元區不簡單，現在捷克仍進不去；雖然加入初期會面臨通膨陣痛期，但是加入後，少了投資上的匯率差別，有利於廠商進駐、吸引觀光客。

斯洛伐克最大投資國韓國，在當地是以汽車工業發展為主；李南陽說明，這裡曾是前蘇聯時代的坦克與軍械製造基地，擁有深厚的工業底蘊與成本優勢，在現代更是全球人均生產汽車量第一，而韓國2大車商（現代汽車、Kia）更進駐該地。

駐斯洛伐克台北辦事處。（記者黃宜靜攝）

駐斯洛伐克台北辦事處。（記者黃宜靜攝）

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦。（記者黃宜靜攝）

庫米兒（Čumil）雕像是斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦最著名的雕塑之一。（記者黃宜靜攝）

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